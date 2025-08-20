living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مُصابة بانتفاخات حول الرأس والأطراف.. انتشار وباء "السناجب" يُثير الذعر! (صور)

20
AUGUST
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أثارت سناجب مغطاة بقروح صديدية وأورام جلدية جعلتها تبدو وكأنها مستوحاة من أفلام الزومبي الذعر في الولايات المتحدة وكندا. 

وبدت السناجب مُصابة بانتفاخات حول الرأس والأطراف، ما أثار مخاوف السكان وتكهناتهم حول سبب التشوهات، إلا أن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أفادت أن هذه الحالة شوهدت للمرة الأولى في عام 2023 بولاية مين.

ووثقت صور متداولة على الإنترنت انتشار هذه الأورام البشعة، لكن خبراء الحياة البرية يقولون إنها أعراض لمرض يُعرف باسم "الورم الليفي السنجابي"، وهو عبارة عن عدوى فيروسية تسببها سلالة من "فيروس الجذام".

ووفق الخبراء، فإن العدوى بهذا المرض تنتقل عن طريق الاتصال المباشر أو اللعاب، وتؤدي الإصابة به إلى ظهور نتوءات مليئة بالسائل، لكنها لا تُشكل أي خطر على البشر أو الحيوانات الأخرى.

وحذرت "شيفينيل ويب" من إدارة مصايد الأسماك والحياة البرية في مين، السكان من محاولة مساعدة السناجب المصابة، مؤكدة أن "المرض طبيعي وغالباً ما يزول من تلقاء نفسه"، لكنها شددت على أنه في حالات نادرة، يمكن أن تؤثر الأورام على الأعضاء الداخلية وتؤدي لموت الحيوان.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout