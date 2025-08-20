living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وسط جدل حول التطبيق.. البيت الأبيض يدشن حسابا على تيك توك

20
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أطلق البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، حسابا رسميا على منصة "تيك توك"، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لشركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق لبيع عملياتها في الولايات المتحدة أو مواجهة حظر شامل في البلاد.

وتضمن الفيديو الأول المنشور على الحساب مقاطع من ظهور الرئيس الأميركي دونالد ترمب العلني، وهو يعلن: "أنا صوتكم".

وتتعرض "بايت دانس"، ومقرها الصين، لانتقادات شديدة في الولايات المتحدة وسط مخاوف من احتمال تمكينها الحكومة في بكين من الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين.

ويعد خوارزم "تيك توك"، المسؤول عن تحديد مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون، محورا رئيسيًا للخلاف، حيث يحذر منتقدو التطبيق من إمكانية استغلال الحكومة الصينية له للتأثير على الرأي العام الأميركي، وهو ما دحضته "تيك توك" و"بايت دانس" مرارا.

وكان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وقع قانونا العام الماضي يلزم "بايت دانس" ببيع عملياتها الأميركية أو التعرض للحظر، غير أن خلفه، دونالد ترامب، مّد المهلة عدة مرات، وكان خرها في 19 يونيو حين أرجأ الموعد النهائي لمدة 90 يوما، رغم أن القانون الذي وقّعه بايدن كان يسمح بتمديد واحد فقط.

وحتى الآن لم تتم أي صفقة بيع.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout