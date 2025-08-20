living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أول تعليق من لافروف على جدل القميص.. "موضة سوفيتية"

20
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أسفه لعدم ارتداء سترات الاتحاد السوفيتي حاليا، بعد الضجة التي أثارها، يوم الجمعة الماضي، في ألاسكا، إثر ظهوره قبيل قمة الرئيسين الروسي والأميركي، بسترة بيضاء عليها حروف "سي سي سي بي"، وهي الاختصار الروسي للاتحاد السوفيتي سابقا.

وقال لافروف في أول تعليق على الجدل خلال مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الثلاثاء: "أعتقد أنهم افتعلوا خبرا من لا شيء، فليس هناك أي أمر غريب في ارتداء تلك الملابس".

"جزء من تاريخنا"

كما اعتبر أن لدى بلاده الكثير من الأزياء التي تحمل الشعارات السوفيتية، مشيراً إلى أن "هذا جزء من تاريخ روسيا".

إلى ذلك، قال إن "هذه الموضة إن صح التعبير، لاقت رواجاً مؤخراً بين طلاب الجامعات في موسكو".

وكان لافروف جذب الأنظار بملابسه عند الوصول إلى ألاسكا لحضور القمة الروسية الأميركية في 15 أغسطس الجاري.

إذ ارتدى الدبلوماسي المخضرم الذي يشغل منصب وزير الخارجية لعقدين، سترة بشعار الاتحاد السوفيتي سابقا، تحت جاكت أسود منفوخ بدون أكمام.

في حين رأى بعض المراقبين الروس أن لافروف أراد إرسال رسالة للجمهوريات السوفيتية سابقاً، وفق ما نقلت وكالة "د. ب.أ".

وكانت أوكرانيا التي غزتها روسيا في فبراير/شباط 2022، عضوا بالاتحاد السوفيتي حتى إعلان الاستقلال في 1991.

 

وبغض النظر عن الغرض، فإن اختيار لافروف البالغ من العمر 75 عاما، بات موضة رائجة في روسيا، حيث إن الملابس التي تحمل حروف العصر السوفيتي أصبحت عصرية بين الشباب الروس اليوم.

 

 

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout