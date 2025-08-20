أول تعليق من لافروف على جدل القميص.. "موضة سوفيتية"

A + A -

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أسفه لعدم ارتداء سترات الاتحاد السوفيتي حاليا، بعد الضجة التي أثارها، يوم الجمعة الماضي، في ألاسكا، إثر ظهوره قبيل قمة الرئيسين الروسي والأميركي، بسترة بيضاء عليها حروف "سي سي سي بي"، وهي الاختصار الروسي للاتحاد السوفيتي سابقا.

وقال لافروف في أول تعليق على الجدل خلال مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الثلاثاء: "أعتقد أنهم افتعلوا خبرا من لا شيء، فليس هناك أي أمر غريب في ارتداء تلك الملابس".

"جزء من تاريخنا"

كما اعتبر أن لدى بلاده الكثير من الأزياء التي تحمل الشعارات السوفيتية، مشيراً إلى أن "هذا جزء من تاريخ روسيا".

إلى ذلك، قال إن "هذه الموضة إن صح التعبير، لاقت رواجاً مؤخراً بين طلاب الجامعات في موسكو".

وكان لافروف جذب الأنظار بملابسه عند الوصول إلى ألاسكا لحضور القمة الروسية الأميركية في 15 أغسطس الجاري.

إذ ارتدى الدبلوماسي المخضرم الذي يشغل منصب وزير الخارجية لعقدين، سترة بشعار الاتحاد السوفيتي سابقا، تحت جاكت أسود منفوخ بدون أكمام.

في حين رأى بعض المراقبين الروس أن لافروف أراد إرسال رسالة للجمهوريات السوفيتية سابقاً، وفق ما نقلت وكالة "د. ب.أ".

وكانت أوكرانيا التي غزتها روسيا في فبراير/شباط 2022، عضوا بالاتحاد السوفيتي حتى إعلان الاستقلال في 1991.

وبغض النظر عن الغرض، فإن اختيار لافروف البالغ من العمر 75 عاما، بات موضة رائجة في روسيا، حيث إن الملابس التي تحمل حروف العصر السوفيتي أصبحت عصرية بين الشباب الروس اليوم.