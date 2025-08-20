حادث حافلة يودي بحياة 71 شخصاً غرب أفغانستان

A + A -

قال متحدث باسم حكومة إقليم هرات في غرب أفغانستان، الثلاثاء، إن الإقليم شهد وقوع حادث سير مروع أسفر عن مقتل 71 شخصاً بينهم 17 طفلاً.

وأضاف المتحدث أحمد الله متقي أن الحادث وقع عندما اشتعلت النيران في حافلة تقل مهاجرين مرحّلين إلى العاصمة كابول بعد اصطدامها بشاحنة ودراجة نارية.

وغالباً ما يسقط قتلى على طرق أفغانستان التي تفتقر إلى الصيانة المناسبة بسبب تداعيات النزاع في البلاد وفي ظل عدم احترام قوانين السير.

في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024، قُتل 44 شخصاً على الأقل وأصيب 76 شخصاً آخر بحادثي مرور مرتبطين بشاحنتين.

وفي 16 يوليو (تموز) 2024، قُتل 17 شخصاً وأُصيب 34 آخرون، في انقلاب حافلة كانت تقلّهم في أفغانستان.

وفي مارس (آذار) 2024، قُتل 21 شخصاً وأُصيب 38 آخرون في اصطدام بين حافلة ودراجة نارية وشاحنة صهريج في جنوب أفغانستان.