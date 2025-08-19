الخارجية الروسية: لافروف أطلع نظيره المصري على أبرز نتائج القمة الروسية الأميركية في ألاسكا

A + A -

اطلع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف نظيره المصري بدر عبدالعاطي على أبرز نتائج القمة الروسية الأميركية في ألاسكا.

واشارت الخارجية الروسية في بيان مساء اليوم، الى أنه "في إطار مناقشة الأزمة الأوكرانية، أطلع الوزير لافروف نظيره المصري على النتائج الرئيسية للقمة الروسية الأميركية في ألاسكا".

جاء ذلك بعد إعلان الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أطلعه خلاله على أبرز نتائج محادثات ألاسكا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "إن الجو العام في القمة بين بوتين وترامبكان إيجابيا. ووصف اللقاء بأنه "مفيد بلا شك"، مؤكدا أن ترامب وفريقه كانوا يبحثون بجدية عن نتيجة طويلة الأمد ومستقرة وموثوقة".