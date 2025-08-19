living cost indicators
قائد سلاح الجو الأميركي يعتزم التقاعد قبل انتهاء ولايته

19
AUGUST
2025
أعلن سلاح الجو الأميركي، الاثنين، أنّ قائده الجنرال ديفيد ألفين سيتقاعد في منتصف فترة ولايته التي كان من المفترض أن تستمر أربع سنوات.

وقال السلاح، في بيان، إنّ الجنرال ألفين «أعلن عن نيّته التنحّي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني أو قرابة هذا التاريخ».

وأضاف البيان الذي نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أنّ الجنرال ألفين «سيستمرّ في الخدمة كرئيس للأركان إلى أن يتمّ تأكيد بديل له، ممّا سيتيح الوقت لانتقال سلس للقيادة». ولم يتّضح في الحال سبب هذا التقاعد المبكر.

ومنذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى السلطة في يناير (كانون الثاني)، دُفع العديد من كبار قادة الجيش الأميركي إلى الاستقالة.

وفي فبراير (شباط)، أقال ترمب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز «سي كيو» براون من دون أيّ تبرير.

كما تمّ الاستغناء عن خدمات قائدي البحرية وخفر السواحل، ورئيس وكالة الأمن القومي، ونائب رئيس أركان القوات الجوية، وأميرال معتمد لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وثلاثة من كبار محامي القضاء العسكري.

ويرأس الجنرال ألفين هيئة أركان القوات الجوية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 في ولاية كان يفترض أن تستمرّ أربع سنوات.

ويؤكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أنّ ترمب، الجمهوري، يعيّن المسؤولين العسكريين الذين يثق فيهم، لكنّ الديمقراطيين يخشون من أن تؤدي خياراته هذه إلى تسييس الجيش.

الشرق الأوسط
