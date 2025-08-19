ناشط بارز مؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ ينال اللجوء في بريطانيا

A + A -

أعلن الناشط في الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ توني تشونغ، وهو أحد أصغر الأشخاص سناً الذين سُجنوا بموجب قانون الأمن القومي، على وسائل التواصل الاجتماعي أنه حصل على حق اللجوء في المملكة المتحدة بعد نحو عامين من فراره.

نشر الشاب البالغ من العمر 24 عاماً على «إنستغرام» رسالة وزارة الداخلية البريطانية التي تمنحه وضع اللاجئ مع الإقامة في البلاد لخمس سنوات.

وجاء في الوثيقة التي أصدرتها وزارة الداخلية البريطانية والمؤرخة في 4 أغسطس (آب) 2025 ونشرها توني تشونغ: «نُقرّ بأن لديك مخاوف مبرّرة من التعرض للاضطهاد، وبالتالي لا يُمكنك العودة إلى بلادك».

وكتب تشونغ في منشوره: «كان رد فعلي الأول حماسة كبيرة». وأضاف: «بعد انتظار لأكثر من عام ونصف العام أستطيع أخيراً أن أبدأ حياة جديدة»، واصفاً معاناته من مشاكل في الصحة النفسية منذ اعتقاله عام 2020 ومعرباً عن خوفه من «التخطيط للمستقبل».

وتابع أنه يأمل في الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة.

في بيان صدر الاثنين، طالبت حكومة هونغ كونغ «بحزم الحكومات الأجنبية بالتوقف فوراً عن التدخل» في شؤونها «التي هي شؤون داخلية بحتة للصين».