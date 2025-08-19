الأمم المتحدة: متمردون مدعومون من «داعش» قتلوا 52 مدنياً شرق الكونغو

A + A -

قالت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن متمردين مدعومين من تنظيم «داعش» قتلوا ما لا يقل عن 52 مدنيا في منطقتي بيني ولوبيرو في شرق الدولة الواقعة في وسط أفريقيا في الأيام القليلة الماضية، وفقا لوكالة «رويترز».

وتشكّلت «القوات الديمقراطية المتحالفة» في أويشا، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في البداية من متمرّدين أوغنديين معظمهم من المسلمين، وتمركزت اعتبارا من منتصف تسعينيات القرن الماضي في شرق الكونغو الديمقراطية حيث قتلت آلاف المدنيين.

وأعلنت «القوات الديمقراطية المتحالفة» في العام 2019 مبايعة تنظيم «داعش» الذي بات يقدمها تحت اسم «ولاية وسط أفريقيا».

وتشهد الكونغو اشتباكات «عنيفة» بين جيش الكونغو وجماعات مسلحة مختلفة إلى جانب «القوات الديمقراطية المتحالفة» منها، جماعة «مؤتمر الثورة الشعبية» المسلحة، التي أسّسها «مجرم حرب» أدانته المحكمة الجنائية الدولية ويُدعى توماس لوبانغا، بالإضافة إلى حركة «23 مارس».