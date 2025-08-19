living cost indicators
اعتقال مشتبه به بعد إطلاق نار بالقرب من مسجد في السويد

اعتقلت الشرطة السويدية مشتبهاً به، بعد حادث إطلاق نار دموي بالقرب من مسجد في مدينة أوريبرو؛ حسبما ذكرت قناة «إس في تي» التلفزيونية الحكومية اليوم (الاثنين).

 

وأصيب رجلان (بين 20 و30 عاماً) بجروح، جرَّاء إطلاق نار بعد صلاة الجمعة الماضية. وتم العثور عليهما بالقرب من موقف السيارات التابع للمسجد، ونقلا إلى المستشفى؛ حيث توفي أحدهما متأثراً بإصاباته، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

 

وتفترض الشرطة أن إطلاق النار مرتبط بالجريمة المنظمة؛ حيث تكافح السويد لاحتواء العنف الدموي من العصابات منذ سنوات، والذي يتصاعد في جرائم إطلاق النار وتفجيرات.

 

وذكرت قناة «إس في تي» نقلاً عن ممثلي الادعاء العام، أن المشتبه به الذي تم اعتقاله خلال الليل، متهم بالمشاركة في القتل.

 

وجاء نبأ الاعتقال في الوقت الذي جرى فيه استئناف الدراسة في مدرسة ريسبرجسكا في مدينة أوريبرو، لأول مرة منذ إطلاق نار دموي داخل المدرسة في فبراير (شباط)، والذي أودى بحياة 11 شخصاً، من بينهم مطلق النار.

 

وتفترض الشرطة أن مُنفِّذ إطلاق النار الذي وقع في المدينة السويدية التي تبعد مائتي كيلومتر غرب استوكهولم، تصرف بمفرده.

الشرق الأوسط
{{article.title}}
