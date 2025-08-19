دمى "لابوبو" قد تخنق أطفالكم... تحذير هام من لجنة المنتجات الأمريكية!

A + A -

أصدرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) تنبيهاً عاجلاً للمستهلكين بشأن دمى "لابوبو" المحشوة المقلدة، محذّرة من أنها قد تسبب خطر اختناق للأطفال الصغار.

وجاء في بيان اللجنة على موقعها الإلكتروني: "تصدر لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية تنبيهاً عاجلاً للمستهلكين، بشأن دمى لابوبو المحشوة المقلدة، التي تشكل خطراً شديداً بالاختناق على الأطفال الصغار".

وقدمت اللجنة إرشادات للمستهلكين لكيفية تجنّب هذه المنتجات، أبرزها التحقق من عدد أسنان اللعبة للتأكد من مطابقتها للأصلية، إضافة إلى الحذر من بيع المنتجات غير المرخّصة أو المقلدة.

وتباع دمى "لابوبو" بأشكال متعددة، منها النسخ الصغيرة على شكل سلاسل مفاتيح، وأخرى كبيرة متوفرة في سلسلة متاجر "بوب مارت" الصينية. وتُمثّل شخصية "لابوبو" مخلوقاً قزماً ذا ابتسامة عريضة، من تصميم الفنان الهونغ كونغي كاسينغ لونغ، وقد حازت شهرة واسعة عبر ألعاب "الصناديق المغلقة"، التي لا يعرف المستهلك محتواها إلا بعد الشراء.