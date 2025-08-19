قبل اجتماع البيت الأبيض.. رسالة خاصة من زوجة زيلينسكي

A + A -

قدّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة شخصية من زوجته موجّهة إلى السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، قبيل انطلاق لقائهما في البيت الأبيض، في خطوة رمزية ساهمت في تهيئة أجواء أكثر وُدية ورسمية للاجتماع البارز.

وعلى وقع هذه الأجواء، أطلق ترامب أحد أقوى تصريحاته حتى الآن بشأن الحرب، مؤكداً أن الولايات المتحدة «لن تتخلى عن أوكرانيا». لكنه أوضح أن مسؤولية قيادة جهود السلام تقع أساساً على عاتق الدول الأوروبية، «لأنها خط الدفاع الأول»، مشيراً إلى أن واشنطن ستبقى داعمة و«مشاركة أيضاً». وأضاف: «لن تكون نهاية الطريق. الأمر لم ينتهِ بعد».

من جانبه، أعرب زيلينسكي عن استعداده للمشاركة في اجتماع ثلاثي يضم ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتفاوض حول إنهاء الحرب، مؤكداً أن هدفه إنهاء النزاع وإحلال السلام قبل الانتخابات، مطالباً واشنطن بتعزيز قدرات جيشه بالأسلحة والتدريب.

وفي جانب طريف من الزيارة، بدا أن زيلينسكي «انتقم» من صحافي كان قد أحرجه في زيارته السابقة إلى البيت الأبيض في شباط الماضي حين سأله عن سبب عدم ارتداء بدلة رسمية. فهذه المرة ارتدى زيلينسكي جاكيتاً أسود أنيقاً، ما دفع الصحافي نفسه للثناء على مظهره. عندها رد الرئيس الأوكراني مازحاً: «هذه نفس البدلة التي ارتديتها أنت في المؤتمر الماضي».

وقد أيد الرئيس ترامب تعليق الصحافي قائلاً إنه أبلغ زيلينسكي بإعجابه بأناقته، في إشارة عكست أجواء أكثر ارتياحاً مقارنة بلقاء شباط الذي شابه توتر.