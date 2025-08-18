مقتل 20 على الأقل في حادث بمنشأة بمنطقة ريازان الروسية

A + A -

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمة الطوارئ المحلية أن 20 شخصاً، على الأقل، لقوا حتفهم، وأُصيب 134 آخرون في حريقٍ شب بمنشأة إنتاج في منطقة ريازان. ولم يتضح بعدُ من تقارير وسائل الإعلام الروسية سبب الحريق.

وفي مطلع الأسبوع الحالي، قالت وزارة الطوارئ الروسية إن انفجاراً آخر وقع في مصنع بمنطقة ريازان الروسية أودى بحياة 11 شخصاً، وأصاب 130 آخرين.

وذكرت الوزارة، في بيان على تطبيق «تلغرام»، أن رجال الإنقاذ يواصلون البحث بين الأنقاض في مكان الانفجار الذي وقع على بُعد 320 كيلومتراً جنوب شرقي موسكو.

وقال بافيل مالكوف، حاكم منطقة ريازان، الجمعة، إن الحادث نجم عن اندلاع حريق داخل ورشة في المصنع. ولا تفاصيل عن سبب الحريق، ولم يتضح ما الذي ينتجه المصنع. وسبق أن استهدفت أوكرانيا بطائرات مُسيرة البنية التحتية العسكرية والاقتصادية في منطقة ريازان.