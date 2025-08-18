living cost indicators
3 قتلى و8 جرحى في إطلاق نار داخل مطعم

18
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قُتل 3 أشخاص، وجُرح 8 آخرون عندما أطلق مسلحون النار داخل مطعم في بروكلين قرابة وقت الإغلاق، صباح الأحد.

ووفقاً لصحيفة «نيويورك بوست» صرحت جيسيكا تيش، مفوضة شرطة نيويورك، في مؤتمر صحافي، بأن الضباط استجابوا لبلاغات عن إطلاق نار داخل مطعم «تيست أوف ذا سيتي لاونج» الكائن في 903 شارع فرانكلين في حي كراون هايتس قبيل الساعة 3:30 صباحاً.

تم تحديد هوية الضحايا وهم 3 رجال، عمر اثنين منهم 27 و35 عاماً، وآخر لم يحدد عمره بعد.

نُقل المصابون الثمانية إلى مستشفيات محلية، إلا أنه لم يتم الكشف عن حالتهم الصحية، ولم يتم التعرف على هوية المشتبه بهم بعد، وتم العثور على ما لا يقل عن 36 غلافاً لطلقات الرصاص.

وقالت تيش: «سجلنا أقل عدد من حوادث إطلاق النار وضحاياها منذ بداية العام في مدينة نيويورك. ما حدث هذا الصباح أمرٌ مروعٌ، فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث».

وقف أفراد الشرطة داخل المطعم بالقرب من بركة من الدماء والزجاج المكسور.

يقع المطعم الذي افتُتح عام 2022 على مسافة أقل من نصف ميل من متحف بروكلين التاريخي، ويُغلق أبوابه الساعة الثالثة صباحاً، يوم الأحد.

Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
