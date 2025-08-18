living cost indicators
لصوص يسرقون مجوهرات بمليوني دولار في دقيقة ونصف (فيديو)

18
AUGUST
2025
قالت الشرطة أمس (الجمعة) إن لصوصاً في سياتل سرقوا ما يُقدر بمليوني دولار من الألماس والساعات الفاخرة والذهب، وغيرها من المقتنيات، في عملية سطو جريئة على متجر مجوهرات في منتصف النهار استغرقت نحو 90 ثانية فقط.

يُظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة في متجر غرب سياتل 4 ملثمين وهم يحطمون الباب الأمامي الزجاجي المغلق بالمطارق، ثم ينهبون 6 خزائن عرض يوم الخميس.

وذكرت الشرطة -في بيان لها- أن إحدى الخزائن احتوت على ساعات «رولكس» تُقدر قيمتها بنحو 750 ألف دولار، بينما احتوت خزانة أخرى على قلادة من الزمرد تُقدر قيمتها بـ125 ألف دولار.

وأضافت الشرطة أن ملثماً هدد العمال برذاذ الدببة ومسدس الصعق الكهربائي، ولكن لم يُصَب أحد بأذى.

وقال جوش ميناشي، نائب رئيس المتجر العائلي، عبر الهاتف، يوم الجمعة: «نحن الموظفين في حالة صدمة شديدة. سنغلق المتجر فترة من الوقت».

وأضاف ميناشي أن العمال انتهوا من تنظيف الزجاج المكسور، ويعملون على جرد كامل للخسائر. وقالت الشرطة إنها استجابت للسرقة، ولكن المشتبه بهم كانوا قد فروا بالفعل في سيارة، وتفادوا تفتيش المنطقة.

الشرق الأوسط
{{article.title}}
