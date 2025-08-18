living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دروس أوروبية لزيلينسكي.. كيف يتحدث مع ترامب "دون استفزازه"؟

18
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يسود تخوف وسط القادة الأوروبيين من أن يتكرر سيناريو الاجتماع السابق في البيت الأبيض، بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونظيره الأميركي دونالد ترامب، ولتجنب ذلك قرروا مرافقته، وتعليمه كيفية التحدث مع ترامب والتأثير عليه، حسب عدة تقارير إعلامية.

وسيلتقي رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الإثنين، رفقة قادة أوروبيين آخرين بترامب، بعدما علموا زيلنسكي "كيفية تلطيف غرور الرئيس الأميركي أثناء تقديم موقفه السياسي"، بحسب تعبير صحيفة "تلغراف".

ومن المرتقب أن يلتقي ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض لمناقشة سبل إنهاء الحرب الأوكرانية، المستعرة منذ فبراير 2022.

وكان آخر اجتماع للزعيمين قد شهد تبادل الانتقادات، في المكتب البيضاوي. وحاول قادة أوروبيون رأب الصدع بينهما، إلا أنهم لم ينجحوا.

ومنذ تلك اللحظة بدأ مسؤولون بريطانيون وأوربيون في تعليم زيلينسكي كيفية التحدث مع ترامب، بحسب ذات المصدر.

وذكر التقرير أن الرئيس الأوكراني، تعلم وأصبح يبدأ محادثاته مع نظرائه الأميركيين بكلمة شكر على كل الدعم، الذي حصلت عليه كييف في مواجهة روسيا.

وأوضحت الصحيفة أن دائرة رئيس الوزراء البريطاني اكتشفت استراتيجية للتأثير على الرئيس الأميركي، وتشمل "عدم الانسياق وراء كل تصريح استفزازي يصدر عن ترامب، وعدم محاولة إجباره علنا على تبني موقف معين حرصا على عدم استفزاز غروره، مع مدحه قدر الإمكان علنا، واستخدام النفوذ خلف الكواليس لدفعه نحو مواقف تخدم المصالح الوطنية".

كما توصل حلفاء كييف الأوروبيون إلى أن أفضل فرصة لتجنب مواجهة أخرى في البيت الأبيض، الإثنين، هي أن يكونوا هناك بجانب زيلينسكي لمساندته، وفقا لـ"تلغراف".

وسيحضر إلى جانب زيلينسكي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، والأمين العام لحلف الناتو، إلى جانب شخصيات أخرى.

وأشار ذات التقرير إلى أن قرار القادة الأوروبيين السفر مجتمعين وتأجيل خططهم، في شهر أغسطس، دليل على شعورهم بعدم اليقين والخوف.

وقال سفيران بريطانيان سابقان في واشنطن لصحيفة "تلغراف" إن هذا الحشد الأوروبي، المتجه إلى البيت الأبيض، يظهر أنهم أدركوا أهمية فك الدعاية التي يمارسها بوتين على ترامب.

وقال اللورد داروش، الذي كان سفيرا في واشنطن، خلال ولاية ترامب الأولى، إن هذا "الوفد الأوروبي رفيع المستوى الذي جُمع بسرعة لمرافقة زيلينسكي، يظهر قلق الأوروبيين العميق من نتائج قمة ألاسكا".

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout