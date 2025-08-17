وجاء ذلك خلال اجتماعه بكبار المسؤولين الروس، السبت، لإطلاعهم على نتائج قمة ألاسكا.

وأشار الزعيم الروسي إلى أن "مفاوضات مباشرة من هذا النوع وعلى هذا المستوى لم تحدث منذ وقت طويل".

وأكد أنه يحترم موقف الإدارة الأميركية فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وقال: "نحن نحترم موقف الإدارة الأميركية التي ترى الحاجة إلى إنهاء الأعمال العدائية على الفور، نود أيضا أن نرى ذلك يحدث، نود أن نمضي قدمًا نحو حل جميع القضايا بالوسائل السليمة".

وأضاف: "كانت المحادثات صريحة وجوهرية للغاية، ومن وجهة نظري فإنها تقربنا من القرارات الضرورية".

وأوضح بوتين أنه ناقش مع ترامب أسباب الأزمة الأوكرانية خلال لقائه بالرئيس الأميركي.

وقال: "بالطبع كانت لدينا الفرصة، وهو ما فعلنا، للحديث عن نشأة هذه الأزمة وأسبابها". وأشار إلى أن القضايا المتعلقة بهذه الأسباب يجب أن تكون أساسا لتسوية النزاع الأوكراني، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

لم تسفر القمة بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين عن أي اتفاق للتوصل إلى حل أو لوقف الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن الزعيمين وصفا المحادثات بأنها "مثمرة".

وذكرت تقارير صحفية أن الرئيس الروسي عرض، خلال قمة ألاسكا، التنازل عن بعض المطالب الإقليمية، مقابل السيطرة على إقليم دونيتسك.

من جهته قال ترامب إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيزور البيت الأبيض يوم الاثنين.

وأضاف: "إذا سارت الأمور على ما يرام فسنحدد موعدا لعقد اجتماع مع الرئيس بوتين".