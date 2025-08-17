سكاي نيوز عربية: قصف إسرائيلي على محطة كهرباء في صنعاء

A + A -

سكاي نيوز عربية: هز دوي انفجارين عنيفين، في وقت مبكر يوم الأحد، العاصمة اليمنية صنعاء، إثر قصف يعتقد إنه للطيران الإسرائيلي.



وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية: "إن انفجاريين عنيفين هزا العاصمة صنعاء، إثر قصف يعتقد أنه استهدف محطة كهرباء حزيز (جنوبا)".

وشوهدت ألسنة اللهب ترتفع من على الموقع المستهدف، وفقا للسكان، دون توفر مزيد من المعلومات.

وذكرت وسائل إعلام حوثية عن تعرض محطات كهرباء في صنعاء لقصف إسرائيلي، ما أدى إلى انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي.

لاحقا، قال مصدر بالدفاع المدني، إنه تم إخماد النيران الناجمة عن القصف على محطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة صنعاء.