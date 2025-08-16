living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور- طائرات من طراز F-22 استقبلت بوتين في ألاسكا.. ما قصتها؟

16
AUGUST
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شهد استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، تحليق طائرات حربية أميركية متطورة في سماء الولاية، في حين شوهدت طائرات من طراز F-22 على المدرج.

والطائرات التي حلقت خلال استقبال بوتين هي من نوع "B-2" المعروفة بـ"الشبح" و"إف-35"، وهي من أكثر الطائرات الأميركية تطورا.

أما الطائرات النفاثة التي اصطفت على طول السجادة الحمراء قرب مدرج ألاسكا هي من طراز إف- 22 رابتور وهي نفس نوع الطائرات المقاتلة التي تعترض بشكل روتيني الطائرات الروسية التي تعمل قبالة سواحل ألاسكا.

وفي السنوات الأخيرة، أطلقت مقاتلات إف-22 الأميركية التي تتمركز عادة في قاعدة إلمندورف ريتشاردسون المشتركة مرارا وتكرارا لاعتراض قاذفات بعيدة المدى وطائرات مقاتلة روسية تعمل داخل منطقة تحديد الدفاع الجوي في ألاسكا (ADIZ)، والتي تمتد لحوالي 200 ميل قبالة الساحل الغربي لألاسكا.

ولا تُرسل قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية دائما طائرات لاعتراض الطائرات الروسية التي تُحلق قرب ألاسكا، بل تكتفي أحيانًا برصدها وتتبعها.

وكانت آخر مشاهدة مُعلنة لطائرات عسكرية روسية تُحلق في منطقة تحديد الدفاع الجوي في ألاسكا في 22 يوليو/تموز، وفقا لبيان صحفي صدر عن قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية آنذاك.

ورغم أن منطقة الدفاع الجوي تعتبر من الناحية الفنية مجالا جويا دوليا، فإنها تعمل كحاجز أمني و"تبدأ حيث ينتهي المجال الجوي السيادي وهي امتداد محدد للمجال الجوي الدولي يتطلب التعرف السريع على جميع الطائرات لصالح الأمن القومي"، وفقا لقيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (NORAD).

 والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تشغّل F-22، بينما تستخدم 19 دولة المقاتلة F-35 المصنعة من قبل شركة "لوكهيد مارتن".

ووفقا لتقرير Military Balance 2025 الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في بريطانيا، تمتلك الولايات المتحدة نحو 165 مقاتلة F-22.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout