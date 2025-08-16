قارئ شفاه يكشف ما قاله ترامب لبوتين على السجادة الحمراء!

ونقلت الصحيفة: "بحسب ما ذكر خبير قراءة الشفاه لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت الكلمات الأولى التي تبادلاها خلال اللقاء هي قول ترامب: 'وأخيرا'. وعند مصافحته قال ترامب: 'لقد فعلتَها أخيرا، سررت برؤيتك، أنا ممتن جدا'".

وأضاف الخبير للصحيفة أنه خلال التحية الحارة، تواعد الرئيسان على "التساعد". وفي وقت لاحق، وعند الصعود إلى المنصة، أشار ترامب إلى أهمية المصافحة لأنها "تترك انطباعا جيدا"، فما كان من الرئيس الروسي إلا أن أومأ برأسه مادّاً يده لزميله الأمريكي.

هذا وأعلن الكرملين فجر اليوم السبت، انتهاء الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في صيغته المغلقة.

استمرت المحادثات المغلقة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب لمدة ساعتين و45 دقيقة.

وعُقد اللقاء في القاعدة العسكرية "إيلمندورف-ريتشاردسون" بمدينة أنكوريج، حيث جرت المحادثات بصيغة "ثلاثة مقابل ثلاثة".

مثل الجانب الروسي في الاجتماع وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، بينما حضر من الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس ستيفن ويتكوف.