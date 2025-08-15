اختراق إلكتروني لفنادق إيطالية.. سرقة بيانات سياح وعرضها للبيع

A + A -

تعرّضت عشرات الآلاف من النسخ الممسوحة ضوئياً عن أوراق ثبوتية تخص سياحاً للسرقة إلكترونياً من خوادم فنادق إيطالية، وعُرِضت للبيع على الإنترنت المظلم، على ما أفادت الهيئة الإيطالية للشؤون الرقمية.

وأوضحت الهيئة في بيان، الخميس، أنها رصدت "عملية بيع غير مشروعة لوثائق هوية يُعتقَد أنها سُرقت من فنادق تعمل على الأراضي الإيطالية".

كما أضافت أن عملية السرقة هذه طالت "عشرات الآلاف من النسخ العالية الدقة من جوازات السفر وبطاقات الهوية ووثائق الهوية الأخرى التي استخدمها النزلاء في تسجيل" بدء إقامتهم في هذه الفنادق.

كذلك نبّهت إلى أن "عواقب وخيمة مالياً وقانونياً على الضحايا" قد تنجم عن السطو على هذا الوثائق، مذكّرة بأن البيانات التي تتضمنها "قد تستخدم لأغراض احتيالية، كإصدار وثائق مزورة، أو فتح حسابات مصرفية، أو انتحال هويات رقمية"، وفق فرانس برس.

نحو 100 ألف

وكانت الهيئة أشارت في بيانات أصدرتها في الأيام الأخيرة إلى أن عدد الوثائق التي سُرقت بلغ نحو 100 ألف.

فيما قال الجاني الذي عرض هذه الوثائق للبيع، والمعروف باسم "ماي دوكس"، إنه حصل عليها "من خلال عمليات دخول غير مأذون بها إلى أنظمة معلوماتية بين يونيو وأغسطس 2025".

وشرحت السلطات أن الاختراق طال 10 فنادق في إيطاليا، لكنها لم تستبعد "ظهور حالات أخرى في الأيام المقبلة".