محكمة كورية جنوبية تصدر حكما بملكية حقوق أغنية أطفال شهيرة

A + A -

قضت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الخميس بأن أغنية الأطفال الشهيرة "بيبي شارك" ليست مسروقة، مؤيدة بذلك قرار محكمة ابتدائية كانت قد ردّت الدعوى المرفوعة من جانب ملحّن أميركي.

وفيديو "رقصة بيبي شارك" هو الأكثر مشاهدة في منصة يوتيوب، إذ تجاوز معدّل مشاهدته 16 مليار مرة، أي نحو ضعف عدد مشاهدات أغنية "ديسباسيتو" أو أغنية الأطفال "ويلز أون ذي باص".

ورفع الملحّن جوني أونلي المقيم في نيويورك في العام 2019، دعوى قضائية في سول، مشيرا إلى أن شركة "سمارت ستادي" التعليمية الكورية الجنوبية الناشئة نسخت إحدى أغانيه الصادرة عام 2011 من خلال أغنية "بيبي شارك" (2015).

وطالب بتعويض مقداره 30 مليون وون (نحو 21500 دولار)، متّهما "سمارت ستادي" بنسخ عناصر من عمله، بما في ذلك صوت الإيقاع.

وردّت "سمارت ستادي" المعروفة حاليا باسم "بينكفونغ كومباني"، بأن نسختها مُقتبسة من أغنية أطفال تقليدية من أميركا الشمالية، وأنها غير محمية بحقوق الطبع والنشر.

وبرّأت محكمة ابتدائية شركة "بينكفونغ" عام 2021، وأيدت محكمة استئناف القرار عام 2023، وهو ما طعن به جوني أونلي.

وذكرت وثائق المحكمة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس أن "كل الطعون رُفضت وتم تأييد قرارات المحكمة الابتدائية".

وفي مقابلة مع قناة "سي بي سي" الكندية عام 2019، أكّد أونلي أنه ابتكر نسخة مناسبة للأطفال الصغار من أغنية "بيبي شارك" عام 2011، مستوحاة من أغنية عن هجوم سمكة قرش.

وقال آنذاك "كنت أول من أعاد كتابة الأغنية، أتعلمون؟ ونسخة بينكفونغ تُشبهها تماما".