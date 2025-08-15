الساعة 11 صباحاً... ترامب وبوتين وجهاً لوجه في ألاسكا!

living cost indicators
أعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، في مدينة أنكوريدج بولاية ألاسكا، عند الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت محلي.

 ووفق جدول أعمال القمة، سيعقد الرئيسان محادثات مغلقة يعقبها عشاء مشترك بحضور وفدي البلدين، في إطار جهود تعزيز الحوار بين موسكو وواشنطن.

 من جانبه، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ عند الساعة 10:30 مساء بتوقيت موسكو باجتماع ثنائي يقتصر على المترجمين، على أن يعقد بوتين وترامب مؤتمراً صحافياً مشتركاً بعد المحادثات. وأشار أوشاكوف إلى رمزية مكان انعقاد القمة، القريب من الضريح التذكاري للطيارين السوفيت الذين قاتلوا إلى جانب نظرائهم الأميركيين في الحرب العالمية الثانية، والتي أحيت روسيا ذكرى النصر فيها في أيار الماضي.

 وأكد أن الموضوع الرئيسي للقمة سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية وسبل تعزيز التعاون الثنائي، مشدداً على أن العلاقات بين البلدين "تحمل طاقات هائلة غير مستغلة".

 ويضم الوفد الروسي المشارك في القمة كلاً من وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف، إلى جانب أوشاكوف. كما رجّح الأخير أن يعقد اللقاء التالي بين الزعيمين في روسيا.

Skynews
