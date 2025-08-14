living cost indicators
موجة تسمم غذائي تثير الذعر.. وفاتان حتى الآن!

توفي شخصان حتى الآن في إيطاليا، بسبب تسمم غذائي، وسط مخاوف واسعة من تسمم جماعي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الوفيات خلال الساعات والأيام القادمة.

وبحسب المعلومات التي نشرتها جريدة "Metro" البريطانية، واطلعت عليها "العربية.نت"، فإن الشخصين اللذين توفيا متأثرين بالتسمم الغذائي تناولا شطيرة سجق وبروكلي من شاحنة طعام موجودة في جنوب إيطاليا.

 وهرعت السلطات الصحية للتأكد مما إذا كانت هذه الشطائر قد تم توزيعها على نقاط بيع مختلفة أم تقتصر على الشاحنة الإيطالية، كما تحاول السلطات تتبع الأشخاص الذين يُشتبه في تناولهم هذه الشطائر على أمل التمكن من إنقاذ حياتهم.

وتأكدت وفاة تامارا داكونتو، البالغة من العمر 45 عاماً، بعد خضوعها للعلاج في العناية المركزة من التسمم الغذائي الناتج عن وجبة غداء.

كما قضى الموسيقي لويجي دي سارنو، البالغ من العمر 52 عاماً، بعد شرائه الشطيرة من كشك في ديمانتي، كالابريا، جنوب إيطاليا.

ويُعالج أكثر من 17 شخصاً في المستشفى، ما دفع مكتب المدعي العام إلى مصادرة كميات البروكلي من المتجر الذي يبيعها، إضافة إلى الشطائر التي تسببت بالوفاة.

وقالت صحيفة "مترو" إن السلطات الإيطالية وجدت حالات إصابة بهذا التسمم الغذائي والمهدد للحياة في مناطق إيطالية أخرى.

وبدأت السلطات في كالياري تحقيقًا في تفشي هذا التسمم الغذائي الذي يُعتقد أنه نتج عن مرض نادر في البروكلي الذي تناوله الضحايا.

 

وينصح الخبراء الناس بتوخي الحذر عند شراء الأطعمة الخطرة وتجنب تناول المنتجات المعلبة أو المحفوظة، خاصة إذا ظهر أن العبوة غير مغلقة بإحكام.

العربية
{{article.title}}
