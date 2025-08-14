living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ريطانيا.. السماح للشرطة بكشف انتماء المتهمين في قضايا حساسة

14
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

علمت الشرطة البريطانية أن بإمكانها نشر تفاصيل عن الانتماء العرقي وجنسية المتشتبه بهم في قضايا مهمة وحساسة لمكافحة نشر معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت بريطانيا أعمال شغب استمرت أياما العام الماضي بعد مقتل ثلاث فتيات في ساوثبورت وانتشار معلومات مضللة على الإنترنت تفيد بأن المشتبه به مهاجر متشدد.

وظلت القضية تثير الجدل بشكل كبير منذ ذلك الحين، واتهم حزب الإصلاح اليميني، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، الشرطة الأسبوع الماضي بالتستر على وضع الهجرة للمشتبه بتورطهم فيما يتردد عن اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 12 عاما في وسط إنجلترا.

وأدت هذه الواقعة إلى احتجاجات مناهضة للهجرة بعد أن قال زعيم الحزب في المجلس المحلي إن المشتبه بهم من طالبي اللجوء، بينما قالت الشرطة إنها لا تستطيع الكشف عن مثل هذه المعلومات بسبب التوجيهات الحالية التي تحد من الإعلان عن التفاصيل لضمان حصول الأشخاص على محاكمة عادلة.

وبموجب التوجيهات الجديدة التي أصدرها المجلس الوطني لقيادات الشرطة وكلية الشرطة، سيتم دعوة قوات الشرطة الآن إلى الكشف عن التفاصيل "لتقليل المخاطر على السلامة العامة" والحد من نشر معلومات مضللة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنها تؤيد التغيير وستسمح بنشر أي معلومات ذات صلة بالهجرة في المستقبل متى كان ذلك مناسبا.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout