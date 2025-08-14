شقيقة الزعيم كيم تنفي إزالة مكبرات الصوت المناهضة لسول

A + A -

نفت الشقيقة النافذة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الخميس، مزاعم كوريا الجنوبية بأن الجارة الشمالية تزيل بعض مكبرات الصوت على طول الحدود الكورية، ساخرة من حكومة سول لتمسكها بآمال تجديد الدبلوماسية بين الجارين المنقسمين بسبب الحرب.

وجاء تصريح كيم يو جونغ بعد أن قالت القوات المسلحة الكورية الجنوبية، السبت، إنها رصدت قيام كوريا الشمالية بإزالة بعض مكبرات الصوت، وذلك بعد أيام من تفكيك جارتها الجنوبية لمكبرات الصوت الخاصة به في الخطوط الأمامية، والتي كانت تستخدم في بث دعاية مناهضة لبيونغيانغ، في محاولة لتهدئة التوترات.

وجددت كيم تأكيد الموقف الكوري الشمالي السابق بأنها لا تبدي أي اهتمام فوري بإحياء المفاوضات المتوقفة منذ فترة طويلة مع واشنطن وسول، مشيرة إلى المناورات العسكرية المشتركة المرتقبة بين الحليفين كدليل على استمرار عدائهما تجاه بيونغيانغ.

وفي حين قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية تزيل بعض مكبرات الصوت، فإنها لم تكشف المواقع التي رُصد فيها هذا النشاط، وأشارت إلى أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان الشمال سيزيلها جميعا.

وبدأت السلطات الكورية الجنوبية في الرابع من أغسطس بإزالة مكبرات الصوت التي تبث دعاية مناهضة لكوريا الشمالية على امتداد الحدود بين البلدين وسط جهود من لإحياء الحوار المتوقف بين الخصمين منذ فترة طويلة.

ولا يزال البلدان في حالة حرب من الناحية الرسمية بعد انتهاء الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و1953 بهدنة.

وتدهورت العلاقات بين الكوريتين في السنوات القليلة الماضية.

واستخدم الجانبان البث الدعائي عبر الحدود من خلال مكبرات الصوت على مر السنين.