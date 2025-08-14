ميلانيا ترامب تهدد بمقاضاة نجل بايدن

A + A -

هددت السيدة الأولى ميلانيا ترامب برفع دعوى قضائية ضد هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، بعد أن زعم الأخير أن الملياردير المدان جيفري إبستين هو من عرفها على زوجها دونالد ترامب.

ووفقًا لتقرير من شبكة "فوكس نيوز"، أرسل محامي ميلانيا، أليخاندرو بريتو، رسالة قانونية إلى هانتر بايدن يطالبه فيها بالتراجع الفوري عن هذه التصريحات التي وصفها بأنها "كاذبة وتشهيرية".

وأكد المحامي في الرسالة أنه في حال لم يتراجع بايدن عن تصريحاته، فإن السيدة ترامب ستضطر لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة لتعويض الأضرار المالية والمعنوية التي سببتها هذه الادعاءات.

جاءت تصريحات هانتر بايدن خلال مقابلة بثت على يوتيوب في وقت سابق من هذا الشهر، حيث قال إن "إبستين عرف ميلانيا على ترامب"، مشيرًا إلى أن "الصلات واسعة وعميقة جدًا". وتعتمد هذه المزاعم على كتابات للكاتب مايكل وولف، والتي وصفها محامي ميلانيا بأنها "خرافات".

ووفقا للمدعين العامين، بين عامي 2002 و2005، أقام إبستين علاقات جنسية مع عشرات القاصرات في مقريه بنيويورك وفلوريدا، وكان يدفع لهن مئات الدولارات نقدا قبل أن يكلف بعض الضحايا بالعمل كمجندات لجلب فتيات جديدات. ولم تكن أعمار بعض الضحايا تتجاوز الـ 14 عاما.

في أوائل يوليو 2019، قررت محكمة مانهاتن بنيويورك بعد استماعها لإبستين إبقاءه رهن الاحتجاز وعدم الإفراج عنه بكفالة.

وفي نهاية يوليو من نفس العام، عُثر على إبستين في زنزانته منتحرا.