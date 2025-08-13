روبيو: نعمل على تصنيف "الإخوان" كتنظيم إرهابي

A + A -

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مقابلة، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعمل على تصنيف جماعة "الإخوان" كتنظيم إرهابي.

وأضاف روبيو في مقابلة مع برنامج Sid and Friends in the Morning، أن بلاده "في طور" تصنيف جماعة "الإخوان" كمنظمة إرهابية، لافتا إلى أن ذلك "قيد الإعداد".

وتابع قائلا إن عملية التصنيف "طويلة ومعقدة، لكن العمل جارٍ".

وأشار إلى أنه "من الواضح أن هناك فروعا مختلفة لجماعة الإخوان، لذا يجب تحديد كل فرع منها".

وأوضح قائلا: "نحن نراجع باستمرار الجماعات لتصنيفها على حقيقتها: داعمين للإرهابيين، ربما إرهابيين أنفسهم، أيا كان الأمر. لم نفعل ذلك منذ فترة طويلة، لذا لدينا الكثير لنعوضه".

ووفق روبيو فإن العملية "تشمل مراجعة دقيقة لكل فرع من فروع الجماعة على حدة، مع توثيق الأدلة لضمان صمود القرار أمام الطعون القضائية".

واعتبر روبيو أن جماعة "الإخوان" تثير "قلقا بالغا".

وقدم السيناتور الأميركي الجمهوري تيد كروز للكونغرس، الشهر الماضي، مشروع قانون لتصنيف "الإخوان" كجماعة إرهابية.

واعتبر كروز أن تنظيم "الإخوان" يعد "منظمة إرهابية"، و"تقدم الدعم لفروعها الإرهابية مثل حركة حماس".

وحسبما قال كروز فإن الإخوان "يشكلون تهديدا خطيرا لمصالح الأمن القومي الأميركي".

وكانت صحيفة "واشنطن فري بيكون" قد قالت إن مشروع كروز يحمل عنوان "قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025"، ويتبنى ما وصفه فريق كروز بـ"استراتيجية حديثة" ترتكز على استهداف الفروع التابعة للجماعة بدلا من التركيز على بنيتها العالمية غير المحددة.

ووفقا لوثيقة وزعها مكتب كروز على أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية صلاحيات جديدة لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان جماعات إرهابية، كما يلزم الوزارة بإعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال 90 يوما من إقرار القانون.

ويتضمن التشريع المقترح 3 مسارات لتصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية، وهي إجراء من الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، ثم تصنيف رسمي من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، تليه إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب العالمي.

وبموجب هذه التصنيفات، سيمنع المواطنون الأميركيون من إجراء أي معاملات مالية أو تقديم خدمات للجماعة، كما سيتم تجميد أصولها.