living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب بابوا في شرق إندونيسيا

13
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات منطقة بابوا في شرق إندونيسيا، الثلاثاء، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، لكن مرصدا أكد عدم وجود أي تهديد من وقوع موجات بحرية بتأثير الزلازل (تسونامي).

وتم تحديد مركز الزلزال الذي ضرب حوالي الساعة 17,24 (8,24 بتوقيت غرينتش) على بعد 193 كيلومترا شمال غرب بلدة أبيبورا في مقاطعة بابوا.

وأكد "مركز الهادي للتحذير من تسونامي" عدم وجود أي تهديد بوقوع تسونامي، نقلا عن "فرانس برس". ولم ترد أي تقارير بعد عن وقوع ضحايا أو أضرار.

تشهد إندونيسيا زلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادي حيث تصطدم الصفائح التكتونية، والممتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض الهادي.

وضرب زلزال بقوة 6.2 درجات سولاويسي في يناير (كانون الثاني) 2021 أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وشرّد الآلاف.

وفي 2018، أودى زلزال بقوة 7.5 درجات، أعقبه تسونامي، في بالو في سولاويسي أيضا بأكثر من 2200 شخص.

وعام 2004، هز زلزال بقوة 9.1 درجات مقاطعة آتشيه متسببا بتسونامي، وقضى أكثر من 170 ألف شخص في إندونيسيا وحدها.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout