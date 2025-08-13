زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب بابوا في شرق إندونيسيا

A + A -

ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات منطقة بابوا في شرق إندونيسيا، الثلاثاء، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، لكن مرصدا أكد عدم وجود أي تهديد من وقوع موجات بحرية بتأثير الزلازل (تسونامي).

وتم تحديد مركز الزلزال الذي ضرب حوالي الساعة 17,24 (8,24 بتوقيت غرينتش) على بعد 193 كيلومترا شمال غرب بلدة أبيبورا في مقاطعة بابوا.

وأكد "مركز الهادي للتحذير من تسونامي" عدم وجود أي تهديد بوقوع تسونامي، نقلا عن "فرانس برس". ولم ترد أي تقارير بعد عن وقوع ضحايا أو أضرار.

تشهد إندونيسيا زلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادي حيث تصطدم الصفائح التكتونية، والممتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض الهادي.

وضرب زلزال بقوة 6.2 درجات سولاويسي في يناير (كانون الثاني) 2021 أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وشرّد الآلاف.

وفي 2018، أودى زلزال بقوة 7.5 درجات، أعقبه تسونامي، في بالو في سولاويسي أيضا بأكثر من 2200 شخص.

وعام 2004، هز زلزال بقوة 9.1 درجات مقاطعة آتشيه متسببا بتسونامي، وقضى أكثر من 170 ألف شخص في إندونيسيا وحدها.