living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المحكمة العليا في الهند تأمر السلطات بنقل الكلاب الضالة إلى ملاجئ حماية للأطفال

12
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أورد موقع «لايف لو» الإلكتروني أن المحكمة العليا في الهند أمرت السلطات في العاصمة نيودلهي وضواحيها، اليوم (الاثنين)، بنقل جميع الكلاب الضالة إلى ملاجئ خلال ثمانية أسابيع، بعد ورود تقارير إعلامية تفيد بارتفاع حالات داء الكلب (السعار)، خاصة بين الأطفال.

 

كانت الحكومة الهندية قد أعلنت في أبريل (نيسان) تسجيل نحو 430 ألف حالة عض من الكلاب في جميع أنحاء البلاد خلال شهر يناير (كانون الثاني)، مقابل 3.7 مليون حالة طوال عام 2024، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

 

وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة «مارس بيتكير» حول حالة الحيوانات الأليفة المشردة، يوجد في الهند 52.5 مليون كلب ضال، في حين يعيش ثمانية ملايين كلب بلا مأوى في ملاجئ.

 

وتشير تقارير إعلامية محلية إلى وجود مليون كلب ضال في نيودلهي وحدها.

 

وتناولت المحكمة العليا القضية بعد ورود عدة تقارير في وسائل الإعلام المحلية عن تعرّض بعض الأطفال للعض من كلاب ضالة في نيودلهي، حيث أدت بعض هذه الحوادث إلى وفاتهم.

 

وذكر موقع «لايف لو»، اليوم (الاثنين)، أن المحكمة طلبت من السلطات في نيودلهي جمع الكلاب الضالة من جميع أنحاء المدينة، ونقلها إلى الملاجئ الخاصة بالكلاب.

 

ونقل الموقع عن المحكمة قولها: «يجب ألا يكون الرضع والأطفال الصغار فريسة لداء الكلب بأي ثمن. يجب أن يُلهم هذا الإجراء الثقة بأن بإمكانهم التحرك بحرية دون خوف من التعرّض للعض من الكلاب الضالة. يجب ألا تتأثر القرارات بأي عاطفة».

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout