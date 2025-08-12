المحكمة العليا في الهند تأمر السلطات بنقل الكلاب الضالة إلى ملاجئ حماية للأطفال

A + A -

أورد موقع «لايف لو» الإلكتروني أن المحكمة العليا في الهند أمرت السلطات في العاصمة نيودلهي وضواحيها، اليوم (الاثنين)، بنقل جميع الكلاب الضالة إلى ملاجئ خلال ثمانية أسابيع، بعد ورود تقارير إعلامية تفيد بارتفاع حالات داء الكلب (السعار)، خاصة بين الأطفال.

كانت الحكومة الهندية قد أعلنت في أبريل (نيسان) تسجيل نحو 430 ألف حالة عض من الكلاب في جميع أنحاء البلاد خلال شهر يناير (كانون الثاني)، مقابل 3.7 مليون حالة طوال عام 2024، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة «مارس بيتكير» حول حالة الحيوانات الأليفة المشردة، يوجد في الهند 52.5 مليون كلب ضال، في حين يعيش ثمانية ملايين كلب بلا مأوى في ملاجئ.

وتشير تقارير إعلامية محلية إلى وجود مليون كلب ضال في نيودلهي وحدها.

وتناولت المحكمة العليا القضية بعد ورود عدة تقارير في وسائل الإعلام المحلية عن تعرّض بعض الأطفال للعض من كلاب ضالة في نيودلهي، حيث أدت بعض هذه الحوادث إلى وفاتهم.

وذكر موقع «لايف لو»، اليوم (الاثنين)، أن المحكمة طلبت من السلطات في نيودلهي جمع الكلاب الضالة من جميع أنحاء المدينة، ونقلها إلى الملاجئ الخاصة بالكلاب.

ونقل الموقع عن المحكمة قولها: «يجب ألا يكون الرضع والأطفال الصغار فريسة لداء الكلب بأي ثمن. يجب أن يُلهم هذا الإجراء الثقة بأن بإمكانهم التحرك بحرية دون خوف من التعرّض للعض من الكلاب الضالة. يجب ألا تتأثر القرارات بأي عاطفة».