قتيلان و10 جرحى في انفجار بمصنع للفحم ببنسلفانيا الأميركية

12
AUGUST
2025
قُتل شخصان وأصيب عشرة آخرون بجروح إثر انفجار وقع الاثنين في مصنع لإنتاج الفحم ببنسلفانيا، بحسب ما أعلنت شرطة الولاية الأميركية.

ووقع الانفجار في مصنع «كليرتون كوك ووركس» الذي تملكه شركة «يو إس ستيل» ويبعد نحو 25 كلم من بيتسبورغ.

وقال جيمس مادالينسكي المتحدث باسم شرطة مقاطعة أليغيني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ الانفجار الذي لم تُعرف أسبابه بعد، وقع «داخل منطقة بطاريات ضمن منشآت للفحم» في المصنع.

 

من جهته، قال لقناة تلفزيونية محلية زاكاري بوداي الذي كان يعمل في موقع قريب: «بدا الأمر كأنه دوي رعد. لقد اهتزّت السقالات، واهتزّ صدري، ثم اهتزّ المبنى. بعدها، رأينا الدخان يتصاعد من مصنع الصلب».

 

وعند وصول فرق الإنقاذ إلى الموقع، تأكد لها في الحال مقتل أحد عمال المصنع من جراء الانفجار، بينما استغرقها الأمر ساعات للعثور على جثة العامل الثاني.

وأوقع الانفجار 10 جرحى آخرين، وفق السلطات.

من ناحيته، قال ديفيد بوريت المدير العام للمجموعة: «نتعاون بشكل وثيق مع السلطات المعنية للتحقيق في أسباب الحادث، وسنقدم معلومات محدثة إضافية ما إن تصبح متوافرة».

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تتأكد «وكالة الصحافة الفرنسية» من صحتها، عناصر إطفاء يحاولون إخماد حريق أمام مبنى صناعي متضرر وسط سحابة كثيفة من الدخان الأبيض.

وذكرت وسائل إعلام أن أشخاصاً لا يزالون تحت الأنقاض.

ويقع المصنع على ضفاف بحيرة مونونغاييلا، وهو أكبر مصنع لإنتاج الفحم في الولايات المتحدة، ويعمل به نحو 1300 شخص.

الشرق الأوسط
{{article.title}}
