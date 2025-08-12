منذ أبريل... الجفاف يطال أكثر من نصف أوروبا وحوض البحر المتوسط

A + A -

طال الجفاف 52 في المائة من الأراضي الأوروبية وسواحل البحر المتوسط في يوليو (تموز) للشهر الرابع على التوالي، بحسب ما أظهر تحليل أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» لبيانات المرصد الأوروبي للجفاف.

وهذه أعلى نسبة تسجل لشهر يوليو منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2012، وتزيد بـ21 نقطة على المتوسط للفترة ما بين 2012 و2021، مع تسجيل الجفاف في هذه المنطقة أرقاماً قياسية متتالية كل شهر منذ مطلع العام.

ويجمع مؤشر الجفاف الصادر عن مرصد برنامج «كوبرنيكوس» الأوروبي الذي يستند إلى المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية، 3 معايير هي المتساقطات ورطوبة التربة وحالة الغطاء النباتي، ويتدرج إلى 3 مستويات من الجفاف هي المراقبة والتحذير والإنذار.

والمناطق الأكثر تأثراً بالجفاف هي أوروبا الشرقية والبلقان، إذ سجلت نسبة الأراضي التي بلغت مستوى الإنذار زيادة حادة في عدد من هذه البلدان، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وارتفعت هذه النسبة من 9 في المائة في يونيو (حزيران) إلى 56 في المائة في يوليو بالمجر، ومن 6 في المائة إلى 43 في المائة بكوسوفو، ومن 1 في المائة إلى 23 في المائة بالبوسنة والهرسك. وتترافق موجات الحر التي تضرب منطقة البلقان منذ بداية الصيف مع عدد قياسي من حرائق الغابات، بما في ذلك الحرائق التي تندلع في مكبات النفايات المفتوحة والتي غالباً ما تكون غير قانونية، باعثة أدخنة وغازات سامة.

وفي شرق البحر المتوسط، تشهد تركيا جفافاً مستمراً يطال أكثر من 60 في المائة من أراضي البلاد شهرياً منذ مارس (آذار)، ما يسهم في اندلاع حرائق. وأدت حرائق في غرب البلاد الجمعة، إلى إخلاء 3 قرى وتعليق حركة الملاحة في مضيق الدردانيل.

ويبقى الوضع أكثر تبايناً في غرب أوروبا. ففي فرنسا، طال الجفاف في يوليو 68 في المائة من الأراضي، في ارتفاع كبير عن يونيو (44 في المائة). وشهد هذا البلد أحد أكبر الحرائق في تاريخه والذي أتى على 13 ألف هكتار من الأراضي في مقاطعة أود بالجنوب. وتواجه فرنسا حالياً موجة حر شديد هي الثانية هذا الصيف.

وفي المملكة المتحدة، يسجل الوضع تحسناً مقارنة بالأشهر السابقة، لكن أكثر من ثلثي البلاد لا يزال يعاني من نقص في المياه.

أما بالنسبة لإسبانيا والبرتغال، فيبقى الوضع أفضل نسبياً مع معدلات جفاف منخفضة تبلغ 7 في المائة و5 في المائة على التوالي.