"مقلقة".. عمدة واشنطن تحذر من سيطرة ترامب على الشرطة

A + A -

وصفت عمدة واشنطن العاصمة موريل بوزر سيطرة الرئيس دونالد ترامب على الشرطة بأنها "مقلقة وغير مسبوقة"، لكنها قالت إن المدينة ليست "مندهشة تماما".

وقالت باوزر، يوم الاثنين، إن المدينة شهدت تراجع الجريمة العنيفة إلى إلى أدنى مستوى لها في 30 عاما.

وأشارت إلى أن الجريمة انخفضت ليس فقط من ذروة مستوياتها ما بعد الوباء في عام 2023، ولكن من مستويات عام 2019 قبل الوباء.

وألقت باوزر الضوء على حدائق العاصمة ومدارسها ووسائل النقل العام وقالت إنه من المهم لأولئك الذين يعيشون في المدينة ومن يزورونها أن يعرفوا "مدى جمال مدينتنا، ومدى فخرنا بكل ما حققناه هنا".