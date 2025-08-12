living cost indicators
حرائق الغابات تهجر آلاف السكان في جنوب إسبانيا

12
AUGUST
2025
قالت السلطات الإسبانية، الاثنين، إنه تم إجلاء أكثر من ألفي شخص بسبب حريق غابات بالقرب من منتجع تاريفا الساحلي جنوب إسبانيا.

وصرح وزير الداخلية في حكومة إقليم الأندلس أنطونيو سانز ،الاثنين، بأن قائمة المتضررين شملت المصطافين ونزلاء المنتجعات وسكان مناطق "بلايا دي أتلانترا" و"بلايا دي بولونيا" الواقعتين على مسافة نحو 25 كيلومترا شمال غربي مركز مدينة تاريفا.

ووفقًا للمعلومات الرسمية، اندلعت النيران ،صباح الاثنين، في غابات الأوكالبتوس (الكينا) والصنوبر بجبال سييرا دي بلاتا. وتردد أن الحريق انتشر بشكل سريع نحو الساحل في مراحله الأولى.

وشارك أكثر من 100 عنصر من قوات الإنقاذ في التصدي للنيران المشتعلة على الأرض مساء الاثنين، بدعم من 14 طائرة إطفاء ومروحية.

 

وأوضحت السلطات أن الرياح القوية - التي بلغت سرعة العواصف المصاحبة لها نحو 50 كيلومترا في الساعة ، تسببت في إعاقة جهود مكافحة الحريق.

Skynews
