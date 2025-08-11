بسبب رحلة للاحتفال بعيد ميلاد فانس... الخدمة السرية ترفع مستوى مياه نهر بأوهايو

A + A -

رفعت الوحدة المخصصة لحماية نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، مستوى مياه أحد أنهار أوهايو، نهاية الأسبوع الماضي، لاستيعاب رحلة تجديف قام بها مع عائلته، احتفالاً بعيد ميلاده الحادي والأربعين، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

صرح جهاز الخدمة السرية الأميركي بأنه طلب زيادة تدفق المياه في نهر ليتل ميامي، لضمان «قدرة الزوارق الآلية وأفراد الطوارئ على العمل بأمان»، مع حماية نائب الرئيس الجمهوري الذي يقع منزله في سينسيناتي. وكانت صحيفة «الغارديان» أول مَن أورد الخبر.

وواجهت هذه الخطوة انتقادات، لا سيما في ظل تركيز إدارة الرئيس دونالد ترمب على خفض الإنفاق الحكومي.

وقال ريتشارد دبليو بينتر، الذي شغل منصب كبير محامي الأخلاقيات بالبيت الأبيض في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، عبر منصة «إكس»: «من الفاحش أن ينفق سلاح المهندسين في الجيش أموال دافعي الضرائب لزيادة تدفق المياه في نهر، حتى يتمكن نائب الرئيس من الذهاب للتجديف، في حين أن التخفيضات في ميزانية هيئة المتنزهات الوطنية أثرت بشدة على العطلات العائلية للجميع».

رفض سلاح المهندسين التطرق إلى أي أثر مالي لرفع منسوب النهر. وصرح المتحدث باسمه، جين باوليك، بأن منطقة لويزفيل زادت مؤقتاً تدفقات المياه من بحيرة سيزر كريك في جنوب غربي أوهايو إلى ليتل ميامي «لضمان سلامة الملاحة لأفراد جهاز الخدمة السرية الأميركي». وأضاف أن هذه الخطوة استوفت المعايير التشغيلية، وهي ضمن الإجراءات المعتادة.

وقال في بيان: «تقرر أن العمليات لن تؤثر سلباً على منسوب المياه في المصب أو المنبع». وأضاف: «تم إخطار الجهات المعنية في المصب مسبقاً بالزيادة الطفيفة في التدفق، التي حدثت في 1 أغسطس (آب) 2025». يُذكر أن عيد ميلاد فانس يقع في 2 أغسطس.

من جهتها، صرحت تايلور فان كيرك، المتحدثة باسم فانس، بأن نائب الرئيس لم يكن على علم بارتفاع منسوب النهر.

وأضافت عبر رسالة نصية: «غالباً ما يستخدم جهاز الخدمة السرية إجراءات وقائية دون علم نائب الرئيس أو موظفيه، كما حدث في نهاية الأسبوع الماضي».

واعتادت عائلة فانس على بعض التسهيلات التي تُقدم لهم أثناء تنقلاتهم حول العالم؛ فخلال رحلة حديثة إلى إيطاليا، أُغلق الكولوسيوم الروماني أمام الجمهور حتى تتمكن زوجته، أوشا، وأطفالهما من القيام بجولة، مما أثار غضب بعض السياح. كما أُغلق تاج محل أمام الزوار خلال زيارة عائلة فانس للهند.