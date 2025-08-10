living cost indicators
روسيا تحذر إسرائيل من عواقب وخيمة بعد قرارها احتلال غزة

10
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
روسيا اليوم: قالت وزارة الخارجية الروسية إن قرار إسرائيل بتوسيع عمليتها في غزة يؤدي لتفاقم الوضع في القطاع الفلسطيني، الذي يحمل كل سمات الكارثة الإنسانية.

 

وفي 8 أغسطس، أقر المجلس العسكري السياسي الإسرائيلي خطة لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة والسيطرة على المنطقة الوسطى، التي كانت سابقا الأكثر كثافة سكانية. ومن المتوقع ألا يبقى هناك مدني واحد في المستقبل القريب، بل سيتعرضون جميعا للتهجير القسري. ولا يخفى على أحد نية الجانب الإسرائيلي السيطرة على القطاع بأكمله واحتلاله تدريجيا، وفقاً لوزارة الخارجية الروسية في بيان صدر يوم السبت.

 

ووفق الخارجية الروسية فإن"تنفيذ مثل هذه القرارات والخطط، المدانة والمرفوضة، ينذر بتفاقم الوضع المأساوي أصلا في القطاع الفلسطيني، والذي يحمل كل بوادر كارثة إنسانية. ومن الواضح أن هذا سيعقد بشكل كبير الجهود الدولية لتهدئة منطقة الصراع، مع عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط بأكملها".

 

ولفت بيان الخارجية إلى أن روسيا أكدت موقفها الثابت بشأن ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين، واستعادة الوصول الإنساني دون عوائق.

 

وجاء في البيان "إن موسكو مقتنعة تماما بأنه لا يوجد بديل لحل القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي المعروف مع مبدأ وجود الدولتين، والذي ينص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل".

 

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة، والذي وصفه مكتب رئيس الوزراء بأنه خطة "لتدمير حماس".

 

وأشارت القيادة الإسرائيلية إلى أنها تعتبر أيضا أن هدفها هو "السيطرة الكاملة على الأمن في قطاع غزة".

روسيا اليوم
{{article.title}}
