أرمينيا وأذربيجان توقعان اتفاق سلام برعاية ترامب

وقعت أرمينيا وأذربيجان اتفاق سلام برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال ترامب الذي استضاف قمة سلام تاريخية بين أذربيجان وأرمينيا لإنهاء عقود من النزاع، إن “أرمينيا وأذربيجان تتعهدان بموجب اتفاق السلام بالتوقف عن القتال إلى الأبد”.

وأضاف: “أرمينيا وأذربيجان سيتمكنان بموجب اتفاق السلام من العمل المشترك”. وأشار إلى أن واشنطن “ستوقع اتفاقيات تعاون مع أرمينيا وأذربيجان في مجالات عدة”.

وشدد على أن الولايات المتحدة “ستزيل القيود عن المعاملات الدفاعية مع أذربيجان”.

واختتم ترامب قائلا إن “ويتكوف وروبيو وفريق الخارجية الأميركية ساهموا دبلوماسيا في إنجاح قمة السلام بين أرمينيا وأذربيجان”.

وقال رئيس أذربيجان إلهام علييف: اتفقت مع رئيس وزراء أرمينيا على تقديم طلب ترشيح ترمب لجائزة نوبل للسلام.

وأضاف: اتفاق السلام حدث تاريخي ونحن نكتب تاريخا جديدا في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.

بدوره قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان: نحقق اليوم إنجازا مهما باتفاق السلام مع أذربيجان ونؤسس لكتابة تاريخ جديد بين البلدين. وسنتمكن من تحقيق السلام والازدهار مع الولايات المتحدة.

وتابع: اتفاق السلام مع أذربيجان سيجعل العالم مكانا أفضل.