نتنياهو: لن نحتل غزة بل سنحررها من “حماس”.. وستحكمها “إدارة مدنية”

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تُخطط لجعل قطاع غزة تحت “إدارة مدنية” مشيرا إلى أن تلك الإدارة ليست السلطة الفلسطينية ولا حركة “حماس”.

وقال نتنياهو عبر صفحته الرسمية على “إكس”، تويتر سابقا: “لن نحتل غزة بل سنحررها من حماس”، عل حد قوله.

وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: “سيتم نزع السلاح من غزة، وسيتم إنشاء إدارة مدنية سلمية، وهي إدارة ليست السلطة الفلسطينية، وليست حماس، ولا أي منظمة إرهابية أخرى”، حسب قوله.

وختم نتنياهو بالقول: “هذا من شأنه أن يساعد في تحرير رهائننا وضمان عدم تشكيل غزة تهديدًا لإسرائيل في المستقبل”.