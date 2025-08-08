living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فُقد لمدة أسبوع.. وهكذا نجا بحياته

8
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في حادثة لافتة أثارت اهتمام الأوساط الأسترالية، تم العثور على شاب يدعى غاتش توب، يبلغ من العمر 26 عامًا، حيًا بعد أن فُقد لمدة أسبوع في المناطق النائية بالقرب من أليس سبرينغز في الإقليم الشمالي لأستراليا، حيث تمكن من النجاة بشرب الماء من زجاجات مهملة عثر عليها على جانب الطريق.
 
وبحسب شرطة الإقليم الشمالي، شوهد توب آخر مرة في 28 تموز بعد مغادرته منزله في أليس سبرينغز عند الساعة 3:30 عصرًا. وبعد ساعتين، أجرى مكالمة مع عائلته، لكنه لم يعد إلى عمله مساء ذلك اليوم. وعُثر على سيارته متروكة قرب محمية جون فلين التاريخية، على بعد نحو 4 أميال من المدينة.
 
أطلقت السلطات حملة بحث مكثفة شارك فيها أكثر من 50 فردًا، باستخدام طائرات بدون طيار ومروحيات ومركبات دفع رباعي، وسط مخاوف متزايدة بسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة ليلاً إلى ما دون الصفر. لكن رغم الجهود، تم تعليق البحث بعد خمسة أيام، وجرى تحويل القضية إلى
 
قسم الجرائم في الشرطة.
 
لم تيأس عائلة توب والمجتمع المحلي، حيث واصلوا البحث طيلة الأيام التالية. وفي 4 آب، تم العثور عليه على قيد الحياة قرب محطة جاي كريك، على بعد نحو 18 ميلاً غرب أليس سبرينغز.
 
وصرّح شهود أن توب كان ملفوفًا ببطانية ويبدو عليه الإرهاق والارتباك، فيما أكدت الطواقم الطبية التي نقلته إلى المستشفى أنه عانى من الجفاف الشديد، لكنه نجا بفضل شربه الماء من زجاجات مهملة على الطرقات. 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout