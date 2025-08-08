living cost indicators
أستراليا تحث إسرائيل على التراجع عن خطط احتلال غزة

8
AUGUST
2025
دعت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وانغ، الجمعة، إسرائيل إلى التراجع عن خططها لفرض السيطرة العسكرية على قطاع غزة، محذّرة من أن الخطوة ستفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
 
 
وقالت وانغ في بيان: "تدعو أستراليا إسرائيل إلى عدم السير في هذا الطريق الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة"، مؤكدة أن التهجير القسري الدائم يمثل انتهاكا للقانون الدولي.
 
وجددت الوزيرة الأسترالية دعوتها لوقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس منذ أكتوبر 2023.
 
وشددت وانغ على أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، عبر إقامة دولة فلسطينية ودولة إسرائيل، تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام داخل حدود معترف بها دوليا".
 
ورغم عدم انضمام أستراليا حتى الآن إلى دول غربية مثل بريطانيا وكندا وفرنسا في إعلان نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، قالت وانغ إن بلادها ستتخذ قرارها "في الوقت المناسب"، في وقت صعّدت فيه كانبرا انتقاداتها لسياسات إسرائيل في غزة.
 
وجاءت تصريحات الوزيرة الأسترالية ردا على ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الخميس، بشأن عزم إسرائيل السيطرة عسكرياً على قطاع غزة بالكامل، قبل تسليمه لقوات عربية تتولى إدارته، دون أن يوضح تفاصيل هذه الترتيبات أو الدول التي قد تشارك فيها.
 
وفي وقت لاحق الجمعة، أعلن مكتب نتنياهو أن المجلس الوزاري الأمني وافق على خطة للسيطرة على مدينة غزة.
Skynews
