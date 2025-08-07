living cost indicators
لقاء مرتقب بين بوتين وترامب في "الأيام المقبلة"

7
AUGUST
2025
أعلن الكرملين الخميس أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في "الأيام المقبلة"، مع بدء التحضيرات للقمة بينهما.

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية عن المستشار الرئاسي يوري أوشاكوف قوله "بناء على اقتراح من الجانب الأميركي، تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ لعقد قمة ثنائية خلال الأيام المقبلة".

وأوضح أوشاكوف أن الأسبوع المقبل حدد كموعد مبدئي للقاء بوتين وترامب، لكنه أشار إلى صعوبة تقدير عدد الأيام اللازمة للتحضير له.

وفي سياق متصل، قال أوشاكوف إن مبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، طرح خلال محادثاته في موسكو فكرة عقد لقاء ثلاثي يضم بوتين وترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلا أن الجانب الروسي لم يعلق على الاقتراح.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن موسكو أبلغت "الأصدقاء والشركاء" بنتائج اللقاء الذي جمع بوتين وويتكوف، واصفا المحادثات بأنها "بناءة"، مضيفا أن الجانبين ناقشا إمكانية تعزيز التعاون في جهود حل الأزمة الأوكرانية.

والأربعاء، قال ترامب إن ويتكوف أحرز "تقدما كبيرا" في اجتماعه مع بوتين، وأنه أطلع بعض حلفاء واشنطن الأوروبيين على مستجدات الاجتماع.

وأضاف ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "مبعوثي الخاص، ستيف ويتكوف، عقد للتو اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وتابع: "الجميع يتفق على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي، وسنعمل على تحقيق ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة".

