صدمة على الهواء... جلطة دماغية تصيب وزيراً أثناء البث! (فيديو)

تعرض وزير الاستثمار في صربيا، داركو جليسيتش، لجلطة دماغية مفاجئة خلال مشاركته في برنامج "هذا الصباح" على قناة Pink TV، ما أثار حالة من الذعر في الاستوديو بعد أن بدأت عليه علامات الشلل في النصف الأيمن من وجهه، مصحوبة بصعوبة في النطق.

الطاقم الطبي تدخّل على الفور، وتم نقل الوزير إلى المستشفى بحالة حرجة، حيث أكد وزير الصحة الصربي، زلاتيبور لونتشار، أن الجلطة كانت شديدة، وأن العملية الجراحية التي خضع لها كانت معقدة بسبب وجود تجلط ونزيف في الدماغ، مشدداً على أن الساعات الـ24 المقبلة ستكون حاسمة في تحديد فرص تعافيه.

وفي وقت لاحق، زار الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش جليسيتش في المستشفى، مؤكداً أن حالته الصحية تسير نحو التحسن، وأنه تمكن من الحديث معه، ما اعتُبر مؤشراً إيجابياً بعد الساعات الحرجة الأولى.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا