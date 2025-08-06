ترامب اعلن رسوما جمركية إضافية على الهند بنسبة 25%

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وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، أمرا تنفيذيا يضيف رسوما جمركية على السلع الهندية بنسبة 25 في المئة، وذلك "ردا على استمرار شراء النفط الروسي"، وفق ما أعلن البيت الأبيض عبر منصة "اكس".

وهذه الضريبة الجديدة تضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 25 %، من المقرر أن تسري اعتبارا من الخميس، تزامنا مع رسوم يعتبرها ترامب "متبادلة" وتدخل حيز التنفيذ خلال 21 يوما، بحسب المرسوم.

ثمة خطر رسوم محتملة أيضا على بلدان أخرى "تستورد بشكل مباشر أو غير مباشر النفط من روسيا الاتحادية".

لكن ما زالت الاعفاءات قائمة بالنسبة لمنتجات استهدفتها رسوم أخرى على قطاعات معينة مثل الصلب والألمنيوم.

ويكثّف ترامب الضغوط على الهند بعدما توعد بعقوبات جديدة على موسكو ما لم تحقق تقدما بحلول الجمعة باتّجاه التوصل إلى اتفاق سلام مع كييف