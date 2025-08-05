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بكين تجلي 70 ألف شخص وتوسع نطاق التأهب وسط سيول كارثية

5
AUGUST
2025
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أجلت سلطات العاصمة الصينية بكين أكثر من 70 ألف ساكن بعد ظهر اليوم الاثنين وحذرت آخرين من الاستعداد لجولة جديدة من الأمطار الغزيرة بعد أسبوع من سيول كارثية أودت بحياة العشرات وهي أكثر من أسفرت عن سقوط وفيات بالمدينة منذ عام 2012.

 

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن مناطق في بكين قد تشهد هطول أمطار يبلغ منسوبها ما يصل إلى 200 مليمتر على مدى ست ساعات اعتبارا من منتصف النهار. وتشهد المدينة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أمطارا يبلغ منسوبها 600 مليمتر في المتوسط سنويا.

 

ويأتي هذا التحذير في وقت تسارع فيه السلطات إلى تعزيز البنية التحتية القديمة للحماية من السيول وتحسين دقة توقعات الطقس والارتقاء بخطط الإخلاء، وسط ورود تقارير عن انتشال جثث من مياه السيول العارمة في جميع أنحاء البلاد.

 

وفي أواخر الشهر الماضي، لقي 44 شخصا على الأقل حتفهم في بكين بعد هطول أمطار غزيرة لأيام. وكانت معظم الوفيات لأشخاص حوصروا فجأة بعد ارتفاع منسوب المياه على نحو سريع في دار لرعاية المسنين في منطقة ميون في الضواحي الشمالية الشرقية للمدينة. ودفعت الوفيات السلطات إلى الاعتراف بالتقصير في خطط الطوارئ الخاصة بها لمواجهة

الأحوال الجوية القاسية.

وبحلول منتصف اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي وضعت بكين جميع مناطقها والبالغ عددها 16 في أعلى درجات التأهب لمواجهة الأمطار الغزيرة.

 

وقالت السلطات إن خطر حدوث سيول مفاجئة وانهيارات أرضية "مرتفع للغاية".

 

وذكرت الإذاعة الرسمية أنه بحلول الساعة الثانية ظهرا (0600 بتوقيت غرينتش) نقلت العاصمة أكثر من 70 ألف ساكن، ما يقرب من 14 ألف منهم من منطقة مينتوجو الجبلية في غرب المدينة.

 

وفي صيف 2012، لقي 79 شخصا حتفهم في بكين في أعنف سيول تشهدها المدينة خلال العقود القليلة الماضية. وكانت منطقة فانغشان الأكثر تضررا، حيث أبلغ أحد السكان عن ارتفاع منسوب المياه بمقدار 1.3 متر في غضون 10 دقائق فقط.

 

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أنه حتى يوم السبت أودت الأمطار الغزيرة التي اجتاحت (وادي بكين)، وهو منتجع صحي على ضفاف النهر في مدينة تشنغده في إقليم خبي المتاخم لبكين، بحياة ثلاثة أشخاص، ولا يزال أربعة في عداد المفقودين.

 

وذكرت مجموعة كايكسين ميديا الإعلامية أن نحو 40 شخصا تجمعوا في 27 يوليو تموز لحضور فعالية في الموقع، حيث وجههم

المنظمون إلى خيام أقيمت على أرض منخفضة بجوار منعطف نهر.

 

وبحلول الساعة الثانية من صباح اليوم التالي ارتفعت المياه إلى مستوى الركبة لتجبر الحضور على التوجه نحو المخرج الوحيد

للمخيم.

 

وفي مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين، جرى انتشال جثث خمسة أشخاص في مطلع الأسبوع بعد عملية بحث واسعة النطاق شارك فيها أكثر من 1300 من رجال الإنقاذ.

 

وذكرت وكالة شينخوا أمس الأحد أن الأشخاص الخمسة، الذين فُقدوا ليل الجمعة، جرفتهم المياه بعد هطول أمطار غزيرة في الأيام السابقة.

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