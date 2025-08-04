إنذار نهائي.. هذا ما يخطط له ترامب ونتنياهو!

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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مصدر مطلع، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يعدّان إنذارًا نهائيًا لحركة حماس، يتضمن الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة والموافقة على نزع سلاح الحركة.

وبحسب التقرير، يقضي الإنذار بأن توافق حماس على إطلاق سراح جميع الرهائن مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين والتوصل إلى شروط لوقف الأعمال القتالية، بما في ذلك التخلي عن السلاح. وفي حال رفض هذه الشروط، سيواصل الجيش الإسرائيلي حملته العسكرية في القطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيروزاليم بوست كانت قد ذكرت في وقت سابق أن واشنطن وتل أبيب قد تحتاجان إلى عدة أشهر لإعداد صفقة جديدة مع حماس، في ظل التعقيدات السياسية والأمنية المحيطة بالملف.