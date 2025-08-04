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في بادرة تهدئة.. سول تشرع بتفكيك مكبرات الصوت على الحدود

4
AUGUST
2025
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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الإثنين إن الجيش بدأ في تفكيك مكبرات الصوت المخصصة للبث الدعائي تجاه كوريا الشمالية والتي تم تركيبها على طول الحدود مع بيونغيانغ.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات عملية لتخفيف التوترات بين الكوريتين دون التأثير على جاهزية الجيش.

ويبلغ عدد مكبرات الصوت الثابتة التي من المقرر تفكيكها حوالي 20 وحدة، ومن المتوقع استكمال تفكيكها في غضون يومين أو ثلاثة أيام، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء.

وكانت سول قد أعلنت في يونيو وقف بث الدعاية المناهضة لكوريا الشمالية عبر مكبرات الصوت على طول الحدود ما بين البلدين.

وبعد إعلان سول، أوضح الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية علّقت على ما يبدو البث المناهض.

ووقتها قالت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية إنه لم يتم رصد أي بث عبر مكبرات الصوت لكوريا الشمالية تجاه كوريا الجنوبية في أي منطقة، وإن الجيش يراقب عن كثب التحركات الكورية الشمالية ذات الصلة.

واعتبرت وزارة الوحدة في سول، أن تعليق كوريا الشمالية للبث الإذاعي عبر مكبرات الصوت على طول الحدود بين الكوريتين يُمثّل "فرصة ثمينة" لاستعادة الثقة المتبادلة بين الجانبين.

جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية كانت قد استأنفت البث عبر مكبرات الصوت في يونيو 2024 عقب توقف استمر لسنوات، وذلك ردا على البالونات المحملة بالنفايات التي تطلقها كوريا الشمالية باتجاه جارتها الجنوبية في حملة حرب نفسية.

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