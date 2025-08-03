الجيش الروسي يقطع طرق الإمداد الأوكرانية قرب كونستانتينوفكا في دونيتسك

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أفادت الخدمة الصحفية لمجموعة قوات “الجنوب” الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات من قواتها المسلحة نجحت في قطع طرق الإمداد الخاصة بالجيش الأوكراني قرب بلدة كونستانتينوفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك عبر استهداف مباشر لمسارات نقل الذخائر والتموين.

وقالت قيادة مجموعة “الجنوب” الروسية في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إن طائرات الاستطلاع المسيرة رصدت مسارين لإمداد القوات الأوكرانية يستخدمان منصات روبوتية آلية لنقل الذخائر والمؤن إلى الخطوط الأمامية”.



وأكدت أن مشغلي المسيرات التابعة للفرقة الآلية السادسة من المجموعة نجحوا في تدمير المنصتين بدقة، مما أدى إلى حرمان القوات الأوكرانية من الموارد اللازمة لمواصلة الدفاع، ومكن وحدات الاقتحام الروسية من التقدم إلى مواقع جديدة.