زيلينسكي يناقش مع فريقه اتفاقات إسطنبول ومواصلة التفاوض

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أنه ناقش مع فريقه تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في المحادثات مع روسيا بإسطنبول، والخطط بشأن عقد جولة جديدة.

وفي منشور على تلغرام، صرّح زيلينسكي أنه أجرى النقاش مع رئيس الديوان الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عمروف.



وأوضح زيلينسكي أنه ناقش مع فريقه في الاجتماع، المحادثات التي عُقدت مع روسيا في إسطنبول يوم 23 تموز الماضي، بوساطة تركية.

وأضاف قائلا: “من بين القضايا الرئيسية التي نوقشت، استمرار تبادل أسرى الحرب. هناك اتفاق على تبادل 1200 شخص، والعمل جارٍ على قوائم أخرى”.

وفي 23 تموز استضافت إسطنبول الجولة الثالثة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.واحتضنت إسطنبول في أيار وحزيران الماضيين جولتين من المفاوضات أسفرتا عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.