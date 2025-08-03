سبوتنيك: إيران تكشف عن "مفاجأة" بشأن اليورانيوم أثناء تعرض المواقع النووية للقصف

A + A -

شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على أن بلاده "لا تزال قادرة على تخصيب اليورانيوم، وأن وكالة الطاقة الدولية وافقت على آلية جديدة للتعاون معها".

وأكد عراقجي، في مقابلة تليفزيوينة، على أنه "ما دام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُطالب بوقف التخصيب بالكامل، فلن يكون هناك اتفاق"، مشيرا إلى أن اليورانيوم المخصب كان موجودا أثناء تعرض المواقع النووية للقصف.



وقال إن "هناك وقف إطلاق النار بشكل رسمي، لقد توقفوا عن العدوان دون أي شرط وتوقفنا نحن عن الدفاع، كل شيء يمكن أن يستأنف، سواء من جانبهم أو من جانبنا كل شيء ممكن وليس فقط إيران التي يجب أن تكون قلقة".





وأضاف: "طالما أنهم يصرون على "صفر تخصيب"، لن يكون هناك اتفاق إذا قام الأوروبيون بتفعيل آلية الزناد، فقد حرموا أنفسهم من أي مشاركة أخرى في المحادثات النووية مع إيران ولن نتحدث معهم بعد ذلك".



ولفت إلى أن "المنشآت النووية تضررت بشدة، فلا يمكننا الدخول في مفاوضات والتظاهر بأنه لم يحدث شيء هذه المرة ستكون المفاوضات أكثر صعوبة بكثير، ويجب أن يفهموا أنه بعد مهاجمة منشآتنا النووية، لم تعد المفاوضات سهلة، بل أصبحت أكثر تعقيدًا".