ترامب: بوتين بارع في التعامل مع العقوبات

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لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات إضافية على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيدًا في الوقت نفسه بقدرة نظيره الروسي فلاديمير بوتين على التعامل مع العقوبات المفروضة.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "نيوز ماكس" السبت، إن بوتين "صعب المراس وليس سهلًا"، لكنه أجرى معه في السابق محادثات جيدة "كادت ثلاث مرات أن تنجح في إنهاء الحرب"، قبل أن "تبدأ القنابل بالتطاير فجأة"، على حد تعبيره. وأكد ترامب أنه يرغب في "إخماد هذه الحرب والنيران بين البلدين" المستمرة منذ فبراير 2022.

وفي سياق آخر، شن ترامب هجومًا على نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، واصفًا إياه بـ"الفاشل"، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة بشأن الأسلحة النووية. وكان ترامب قد أعلن، الجمعة، أنه أمر بنشر غواصتين نوويتين في "المناطق المناسبة" ردًا على ما اعتبره تصريحات "استفزازية" من مدفيديف.

وجاءت هذه التصريحات في ظل تصاعد الحرب الكلامية بين الجانبين، حيث انتقد مدفيديف ترامب عبر تليغرام، متطرقًا إلى نظام "اليد الميتة" الذي طوّره الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة للتحكم بترسانته النووية، في رد على انتقادات ترامب للاقتصاد الروسي.

وكان ترامب قد حدد مهلة تنتهي نهاية الأسبوع المقبل أمام روسيا لاتخاذ خطوات جدية نحو إنهاء الحرب، ملوّحًا بفرض عقوبات جديدة في حال عدم إحراز تقدم.